Julia Louis-Dreyfus anuncia que padece cáncer de mama

Julia Louis-Dreyfus reveló a través de su cuenta de Twitter que tiene cancér de mama.

"Una de cada ocho mujeres tiene cáncer de mama. Hoy soy esa una", escribió la actriz de la multipremiada serie Veep en su red social.

El texto continúa y dice que "la buena noticia es que cuento con el grupo más glorioso de familiares y amigos para cuidarme y apoyarme, y con un fantástico seguro médico a través de mi sindicato. La mala noticia es que no todas las mujeres tienen tanta suerte, de modo que luchemos contra todas las clases de cáncer y hagamos que la sanidad universal sea una realidad".

Julia Louis-Dreyfus ganó en la reciente edición de los premios Emmy el galardón a Mejor Actriz por su papel en la serie de comedia Veep.



