La salud de José José está mejorando: Anel

Ciudad de México

La ex modelo y actriz Anel asegura que aunque no tiene contacto directo con José José, sabe por sus hijos que el Príncipe de la Canción está mejorando su estado de salud.

"No lo he visto hace mucho, no tenemos contacto, y no tengo conflictos con él, no es algo en lo que yo piense, lo que pasó ya fue, espero se recupere y sé que lo está haciendo, está mejorando", comentó la ex esposa José José.

TE RECOMENDAMOS: José José enfrenta cáncer con buena actitud: Sergio Mayer

La ex modelo acudió a la noche mexicana que organizó la Casa del Actor para ofrecer esparcimiento a los actores veteranos que se hospedan en el recinto

Sobre la próxima serie a estrenarse que contará la vida de José José, la ex actriz aseguró no importarle y desconocer sobre el contenido.

"No me interesa, y la verdad no sé,que se vaya a decir en la serie de mí, no es algo que me preocupé, yo estoy muy enfocada en el cristianismo y ya sólo recuerdo lo bueno de la relación y tengo a mis hijos como un recuerdo vivo de aquella unión", declaró.





DAPR