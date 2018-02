José José salió estable de México: representante

Ciudad de México

José José llegó ayer a Miami, donde se informó que fue hospitalizado; sin embargo, su representante, Laura Núñez, afirmó que salió de la Ciudad de México estable, por lo que fue el viaje lo que afectó la salud del cantante.

"Decidió el señor salir para Miami con su hija, se fueron muy contentos; José se fue súper estable, sí quiero que quede bien claro, se fue súper bien, no se fue desahuciado, quiero aclarar eso", dijo en entrevista con los medios, afuera de un inmueble de la colonia Nápoles.

Mencionó que dejó el Instinto Nacional de Ciencias Medicas y Nutrición Salvador Zubirán porque ya asimilaba los nutrientes, aunque con la instrucción del doctor de no realizar viajes; no obstante, el intérprete decidió por sí mismo irse a Estados Unidos con su familia.

"Como ustedes saben salió de su casa, se fue sin cáncer, se fue estable, si llego allá al hospital es porque se puso mal en el camino, pero él se fue perfectamente de su México, de su ciudad y del hospital", reiteró.

Comentó que fue una decisión de último momento, por lo que no fue invitada; además, no tiene información confirmada sobre qué ha sucedido en las últimas horas, por lo que prefirió no dar declaraciones sobre el estado actual de José José.

Lo que sí afirmó es que está segura de que El Príncipe va a regresar a su país con buena salud, para mandar un mensaje a sus fans y la gente que le tiene tanto cariño.





