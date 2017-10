"¡Dijo que sí!" Joe Jonas da anillo a Sophie Turner

Ciudad de México

Cupido hizo de las suyas y Joe Jonas dio el siguiente paso en su relación y le propuso matrimonio a su novia Sophie Turner.

La famosa actriz de la serie Game Of Thrones compartió una imagen en su cuenta de Instagram de su anillo de compromiso acompañado del mensaje "Dije que sí".

De igual manera, el cantante compartió la misma fotografía en su red social y escribió "Dijo que sí".

A pesar de que no suelen compartir su vida privada en las plataformas digitales, ésta vez los famosos decidieron dar a conocer la noticia a todos sus fans.

Al instante, sus cientos de fans los felicitaron por su matrimonio mientras que a otros no les gustó para nada la noticia.

"Él ya encontró a su princesa", "El primer amor de muchas, Joe Jonas hoy anuncia que se casa", 2Estoy llorando es muy neta no lo creo . Joe Jonas Please no", son algunos de los mensajes que se leen.



She said yes. Una publicación compartida de J O E J O N A S (@joejonas) el 15 de Oct de 2017 a la(s) 10:39 PDT

I said yes. Una publicación compartida de Sophie Turner (@sophiet) el 15 de Oct de 2017 a la(s) 10:39 PDT

DAPR