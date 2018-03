Kimmel le responde a Trump: Gracias, presidente menos aceptado

Luego de que Donald Trump afirmó que el rating de los Oscar 2018 fue el más bajo de la historia por "falta de estrellas" como él, el conductor de la ceremonia, Jimmy Kimmel, le respondió.

En Twitter, el presentador estadunidense le agradeció su comentario a Donald Trump.

"Gracias, Presidente con la aceptación más baja de la HISTORIA", publicó Kimmel, respondiendo así al comentario de Trump.

Hoy por la mañana, en su serie de tuits matutinos, Trump aseguró que la caída del rating de los Premios Oscar 2018, se debió a la "falta de estrellas", como él.

"Los Oscar menos vistos en la HISTORIA. El problema es que ya no tenemos estrellas - excepto su presidente (sólo bromeo, ¡por supuesto!)", escribió el mandatario estadunidense.

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore - except your President (just kidding, of course)!