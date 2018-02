La acción regresa con avance de Jessica Jones.

Jessica Jones, interpretada por Krysten Ritter, llega con un nuevo tráiler de Netflix en el que indagará más acerca de su pasado.

La heroína de Marvel buscará qué pasó con sus padres e investigará sobre los experimentos que le dieron sus poderes.

Los fans de esta serie tendrán que esperar hasta el próximo 8 de marzo para ver los nuevos episodios.

