Hemos tratado de aprovechar nuestra música como plataforma: Jesse & Joy

Frente a la persistencia de los estereotipos y las expresiones de odio, el dúo mexicano Jesse & Joy aboga por utilizar su éxito musical para apoyar las causas latinas y "cambiar la narrativa".

"Hemos tratado de aprovechar nuestra música como plataforma", afirman. Si se usa "la música como una arma", quizá sea posible crear "puentes sobre los muros que se han formado", afirma en entrevista con Efe Tirzah Joy Huerta, voz de la agrupación también formada por su hermano Jesse Eduardo.

De padre mexicano y madre estadunidense, los artistas han utilizado sus creaciones, como su canción "Un besito más", para visibilizar los sentimientos de los inmigrantes en Estados Unidos, y además trabajan con organizaciones civiles que apoyan a estas personas.

Se trata, apuntó Joy, de aprovechar los "miles y millones de personas" que se cuentan entre sus seguidores para "romper estereotipos, poder llevar un poquito más de información".

Respecto a los duros posicionamientos que estos últimos días ha mostrado el presidente estadunidense, Donald Trump, respecto a los temas migratorios, con el envío de militares a la frontera con México y las críticas a una caravana de migrantes centroamericanos, la cantante reconoce que "es un tema muy difícil".

No obstante, el grupo agradece el "apoyo" que los ciudadanos de Estados Unidos dan a los latinos. "Creo que hay también una frustración de parte de la gran mayoría de la gente", comenta Joy en referencia a aquellas personas que no quieren que se les asocie con las declaraciones que se aproximan al odio.

Por su parte, Jesse apunta que "con tantas declaraciones de odio, tanta discriminación", es importante destacar los "logros" latinos. Pone como ejemplo el momento en que subieron el año pasado al escenario de los Grammy para recoger el premio al mejor álbum de pop latino, que se sumó a sus seis Grammy Latino, por "Un besito más"(2015), el que hasta el momento es su último disco de estudio.

"Sabíamos que en ese momento estábamos tapando con hechos muchos estereotipos, discriminaciones, y básicamente cambiando la narrativa un poco", afirma. Los hermanos actuarán el próximo 12 de mayo en el Arena de la Ciudad de México, presentación que, según Joy, tendrá el significado de un "cambio de estafeta para presentar lo nuevo".

Es "cuestión de días" para que den a conocer a su público nuevo material. "El disco tardará un poquito más en que esté preparado, pero ya hay música que nos eriza la piel", dice la cantante sobre estas canciones que están deseando "compartir". Llevan dos años de gira, pero aun así han encontrado espacio para trabajar las nuevas composiciones.

"Somos mucho de escribir mientras estamos girando; es la misma música la que nos va inspirando", señala Joy, quien considera que han encontrado el "gusto" de estar creando.

Muchas veces, este momento se pierde en la "ansiedad" de querer mostrar las canciones al público, pero han aprendido a "disfrutar de cada etapa". Después de hacer el que consideran su disco más diverso, con temas entre los que se incluye el exitoso "3 a.m", con Gente de Zona, Jesse asegura que le van a subir "dos rayitas" a la mezcla entre estilos.

"Los géneros pasan a segundo término cuando haces canciones que conectan con la gente", añade. Su hermana matiza que, "independientemente de lo que está sonando hoy en día", lo que les motiva es pensar que "esto no lo he escuchado". El objetivo es arriesgarse con la experimentación, pero no perder su esencia.

"Queremos vivir en esta línea en la que la gente se sorprenda a la hora de escucharnos y nos reconozca a la hora de escucharnos", sintetiza Joy. Además, resalta que no quieren que sus discos se asemejen a aquellas listas de reproducción que se escuchan en las plataformas de "streaming" en que "pareciera que has escuchado la misma canción la última media hora".

"Para nosotros es importante que se sienta, a la hora de escuchar un disco nuestro, una dinámica como cuando estás viendo una película", con giros en el argumento, concluye la cantante.





