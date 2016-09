Jennifer Aniston 'celebra' ruptura de 'Brangelina' en gifs

Jennifer Aniston es la más feliz con el divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt... al menos en los gifs que usuarios de redes sociales han comenzado a difundir.

La actriz de "Friends" conoció a Pitt en 1998 y se casaron en una ceremonia privada en Malibú el 29 de julio del 2000. Sin embargo, el actor anunció su separación el 7 de enero de 2005.

Aniston, Pitt y Jolie se convirtieron en las tres figuras más acechadas por los tabloides, pues se especulaba que los protagonistas de "Sr. y Sra. Smith" se encontraban en una relación, lo que más tarde fue finalmente confirmado.

Así que ahora no es sorpresa que Aniston "celebre" la ruptura de "Brangelina". Te dejamos las mejores imágenes:

I'm not torn up over #Brangelina 's split. Sorry, totally team #JenniferAniston . Always have been. pic.twitter.com/m1cezyD1w2

I'll be there for you, when the rain starts to pour, I'll be there for you, when your ex gets divorced #JenniferAniston#Brangelinapic.twitter.com/7dwkTNQs82