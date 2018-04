Jaydy Michel le dedica emotivo mensaje a Rafa Márquez.

Ciudad de México

Tras darse a conocer el retiro de Rafael Márquez Álvarez del futbol, su esposa Jaydy Michel le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

"No puedo sentirme más orgullosa de ti #MiAmor #RafaMárquez una carrera futbolística impresionante que queda marcada por tu liderazgo, tu carácter determinante, tu elegancia dentro y fuera del campo, tu compromiso con todo aquello que te propones, siempre un caballero", escribió al inicio la actriz.

El mensaje acompañó a una fotografía donde aparece uno de los máximos exponentes del balompié mexicano.

El texto continúa: "has llevado el nombre de #México en alto como pocos y te has ganado el respeto hasta de aquellos que alguna vez no creyeron en ti... aun queda mucho más! #teAdmiroTanto #Káiser #ElMejorCapitán #RM4 #MiAmor #RafaEnRusia2018 #GrandeEntreLosGrandes", se lee al final del mensaje.

Rafael Márquez disputó su penúltimo partido profesional a nivel de clubes contra el "Chivas de Guadalajara".

