Jay Z estrena su álbum "4:44" a través de Tidal

Jay Z estrenó su nuevo material musical "4:44" en el que habla sobre diversos temas personales.

En su disco, el rapero toca temáticas como la fama, riqueza y su experiencia de ser un hombre negro en América.

Para el cantante, este el álbum número 13 de su trayectoria musical.

El también empresario lanzó en exclusiva "4:44" a través del servicio de música en streaming Tidal.

Hace dos semanas, su esposa Beyoncé dio a luz a dos gemelos y actualmente Forbes dio a conocer que la pareja se embolsó 810 millones de dólares, gracias, en gran parte a su inversión millonaria en el mencionado servicio Tidal.



.@S_C_’s 13th studio album has arrived. TIDAL & @Sprint customers, listen to ‘4:44’ exclusively at https://t.co/mM3hBjHr84#TIDALXSprintpic.twitter.com/LIz3d1OEwn