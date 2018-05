La respuesta de Javier Bardem a una pregunta machista en Cannes

El actor español Javier Bardem frenó una pregunta machista hecha por un reportero chileno.

La presentación de la película Todos lo saben, del director iraní Asghar Farhadi, fue uno de los grandes momentos de uno de los festivales de cine más importantes en el mundo, por lo que la conferencia de prensa posterior al estreno del largometraje llamó especialmente la atención.

"¿Cómo se siente ser el único hombre en el mundo que disfruta trabajando con su mujer?", cuestionó el reportero Gonzalo Feito, seguido de una breve risa.

Bardem, visiblemente molesto dijo que "la pregunta es de una falta de gusto tremenda".

La respuesta generó aplausos entre los asistentes y finalmente fue la actriz Penélope Cruz quien tomó la palabra y explicó cómo funciona para ambos trabajar juntos.

"Lo hemos hecho varias veces y no nos llevamos a los personajes a casa al final del día porque tenemos la misma visión de trabajo", dijo.

La respuesta de Bardem generó decenas de mensajes de apoyo y agradecimiento en redes sociales.

