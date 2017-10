Janet Jackson no está vetada del Super Bowl, asegura la NFL

Ciudad de México

Catorce años después de protagonizar al lado de Janet Jackson uno de los shows más polémicos en el medio tiempo del Super Bowl, Justin Timberlake volverá a encargarse del espectáculo el 4 de febrero.

Aunque los fans del ex N*Sync celebraron la noticia, ésta no fue del agrado de todo el mundo. En Twitter, usuarios criticaron a la NFL con el hashtag #JusticeForJanet pues, aseguraron, se ha mantenido un veto contra la cantante desde el show de 2004.

Aquel año el Super Bowl se llevó a cabo en el Reliant Stadium, ubicado en Houston, Texas. Ahí, Janet Jackson acaparó todas las cámaras cuando su seno derecho, cuyo pezón estaba cubierto por un broche, quedó al descubierto, luego de que Justin Timberlake abriera parte del corpiño que vestía.





Los críticos de la NFL aseguraron que, mientras Jackson continúa siendo una persona non grata, Timberlake se beneficia del "privilegio de hombre blanco".

Hoy, la NFL se defendió de las acusaciones y negó que mantenga un veto contra la cantante. "No hay veto. No vamos a fomentar ninguna especulación con respecto a los posibles invitados (de Timberlake). Puede que no haya invitados", dijo un portavoz de la liga de futbol americano en un comunicado, de acuerdo con medios como Entertainment Weekly, TMZ y Variety.

"Junto a Pepsi, estamos emocionados de tener a Justin Timberlake", se agrega en el comunicado. "Al igual que los jugadores de la NFL que pueden correr, atrapar y bloquear, Justin puede hacerlo todo: cantar, bailar, actuar y entretener. La superestrella mundial que conocemos organizará un espectáculo entretenido y unificador que atraerá a la gran audiencia mundial".



El show de este año estuvo a cargo de Lady Gaga, mientras que en 2016 Coldplay contó con Bruno Mars y Beyoncé como invitados en su espectáculo.

Te compartimos la polémica actuación de Timberlake y Jackson de 2004:











