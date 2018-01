Los perdedores del Grammy se llevaron... ¡cachorros!

Los Grammy 2018 no sólo sorprendieron con las presentaciones musicales de los cantantes, sino también con la ternura de perritos de consolación.

James Corden, encargado de conducir la ceremonia, regaló cachorros a los nominados que no ganaron un premio, para que nadie se fuera a casa "con las manos vacías".

TE RECOMENDAMOS: Y los ganadores de los Grammy 2018 son...

"Debo decirles a todos los nominados que no regresarán a casa con las manos vacías porque toda la noche vamos a darles cachorros de consolación; entonces, si no obtuvieron un Grammy, se llevan un cachorro", dijo el comediante.

En la ceremonia, los voluntarios llevaron a unos adorables perros a los otros nominados de Mejor Álbum de Comedia: Jerry Seinfeld, Jim Caffigan y Sarah Silverman, luego de que Dave Chappelle se llevó el galardón a casa.

"Debo decirte, Jerry, ten cuidado, esa es Roxy, es una moribunda", agregó Corden. "¿Y quién se llevó a Ruby? Creo que fue Jim Gaffigan. Ella no está entrenada para ir al baño, sólo para que sepas", comentó Corden a los nominados.

Este pequeño acto fue uno de los más destacados de la noche y fue una forma de incentivar la adopción de mascotas.

Jerry Seinfeld may have close to a billion dollars, but he's the same as all of us. #Grammyspic.twitter.com/o3mKvHvTxV