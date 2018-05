Si fuera gay, sería 'La Princesa del Reguetón': J Balvin

Ciudad de México

J Balvin desmintió una vez más ser homosexual y dijo que, de ser gay, lo diría abiertamente e incluso sería llamado La Princesa del Reguetón.

"Yo gay no soy obviamente; si yo fuera gay yo sería La Princesa del Reguetón, me haría la diva, estaría compitiendo con Ivy Queen", bromeó el colombiano en entrevista con el programa de radio Alofoke Music.

Al ser cuestionado al respecto de que nunca se le ha conocido una novia, el cantante dijo: "La vida privada es lo último que me queda. Y permitirle a los medios que opinen sobre mi pareja, si les parece o no les parece... suficiente con la opinión publica cuando les gusta o no les gusta una canción".

El cantante dijo que le gustan las mujeres independientes, que no lo necesiten para nada; asimismo, detalló que no se ve llegando al altar, pero sí formando una familia.

Te compartimos aquí el momento en que el reguetonero habló sobre este tema:





Los rumores sobre la orientación sexual del reguetonero circularon en 2017, luego de que él y el intérprete Juan David Castaño, integrante de Piso 21, aparecieron juntos en muchas fotos en redes sociales.



"Respecto a las noticias que leí sobre que (Juan David Castaño) es mi novio, la verdad no es mi tipo", detalló J Balvin en Instagram en enero de 2017."Ser gay no es una enfermedad y si lo fuera sería la diva del género".



