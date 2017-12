Inés Gómez Mont responde a su ex marido: Los hijos no son juguetes

Ciudad de México

Inés Gómez Mont rompió el silencio ante las acusaciones que la señalaban por presuntamente no permitirle a su ex marido, Javier Díaz Bravo, ver a sus cuatro hijos.

"Siempre he sido de la idea de que la ropa sucia se lava en casa, y más por respeto a mis hijos. Pero créanme que después de 5 años de recibir golpes bajos de parte del papá de mis cuatro hijos (...) considero que es momento de sacar la casta por mis hijos y hablar con la verdad por su propio bien", dijo la conductora en un comunicado publicado en Instagram.

Gómez Mont se remonta a la época en que nacieron sus triates y narra: "Javier Díaz se presentó en mi casa hae más o menos seis años, cuando los triates tenían ocho meses de nacidos y cuando aún estaban conectados a monitores, por haber nacido prematuros.

"Javier llegó a decirme que no quería continuar con nuestro matrimonio, que no me amaba más, y que le daba asco la cesárea tan asquerosa que me habían hecho para dar a luz a los triates. Me expresó que su plan era irse a vivir a Monterrey para abrir un bar en esa ciudad".

La conductora asegura que ella sí le ha permitido a su ex marido ver a sus hijos. Sin embargo, acusa que éste ha sido un padre ausente, al visitarlos sólo cada seis meses o una vez al año.

"Al pasar del tiempo después de su partida, decidió ver a sus hijos en promedio una vez cada 6 meses", señala Gómez Mont. "Me pregunto, ¿eso hace un padre presente? Eventualmente sus visitas se espaciaron hasta llegar a aparecer una vez al año. Durante este tiempo, ¡sí!, me depositaba pensión, pero con retraso de meses, jamás iba al día".

Gómez Mont también se dijo agradecida por ser una mujer autosuficiente. "Gracias a Dios he logrado sacar a mis hijos adelante, ya que he sido una mujer independiente que hasta cuando estaba casada con el señor Javier Díaz, me hacía cargo de los gastos de mi casa", señala. "A él y a su familia les encanta repetir que me mantiene desde siempre y que hasta me regaló una casa. ¡Todo esto es mentira!"

Finalmente, la conductora envió un mensaje a su ex marido: "Javier: Los hijos no son juguetes para que un día pases por ellos y luego desaparezcas dos años para regresar diciendo que ahora sí vas a ser buen papá. ¿No te das cuenta el daño que les haces?"

Gómez Mont dijo que confía en que "las autoridades harán lo que les compete" y agregó que "ésta es la primera y única vez que hablo públicamente del tema y créanme que lo hago por amor a los míos".

A manera de prueba, Gómez Mont compartió una llamada de su ex marido, en la que él expresa: "Seis meses los dejo de ver, y los vuelvo a ver padrísimo.... y me dices 'Te tocan el próximo fin de semana'. Y pues... no puedo, tenía un plan, viaje o boda y no puedo fallar".

Sobre la situación, Galilea Montijo defendió a su colega y amiga en el programa Hoy: "Podría yo decir muchísimos detalles... porque sé exactamente cómo está la situación, pero qué bueno que habló Inés, qué bueno que se está defendiendo".













Actualmente Inés Gómez Mont, de 34 años, está casada con el empresario Víctor Manuel Puga y espera a su séptimo hijo.

