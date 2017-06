'Las hijas de Abril', producto de la hostilidad hacia la mujer

México

El incesto forzado, el bullying y la muerte asistida son las temáticas que Michel Franco llevó con anterioridad a la pantalla grande, en un ánimo de reflexionar sobre los temas que le ocupan como persona, pero en el tintero existía aún el deseo por plasmar su visión sobre el género femenino y sus problemáticas, a través de una nueva historia: Las hijas de Abril, cinta que obtuvo el premio del Jurado en la sección Una cierta mirada, en Cannes.

Aunque la violencia de género no es el tema central de la historia, Las hijas de Abril sí surgió de una reflexión personal de cómo se concibe socialmente el rol de la mujer en este país: “El juicio hacia las mujeres es el peor, la violencia hacia la mujer es la peor, porque las etiquetas que les ponemos socialmente son las peores, son tremendas y por eso hice Las hijas de Abril. Socialmente, hablando de México, a la mujer se le exige demasiado”, comentó en entrevista Michel Franco.

TE RECOMENDAMOS: 'Las hijas de abril' van ahora por aprobación del público mexicano

“Me interesa el mundo femenino desde hace tiempo, porque veo que las mujeres tienen que ser perfectas madres y esposas, deben estar siempre presentes; en cambio, al hombre se le deja ir y venir y no se le juzga como a una mujer, puede no estar presente y no pasa nada, pero las mujeres tienen que trabajar y verse guapas, deben ser perfectas sin fallas, no se les perdona nada, es demasiada presión social y parte de esto se refleja en la película”, agregó.

Las hijas de Abril explora la relación fracturada y carente entre una madre y sus hijas, por lo que ofrece diversas lecturas de lo que significa el rol de madre y pareja; además de una reflexión sobre la madurez y el paso de los años: “A veces los seres humanos nos negamos a aceptar que ya no tenemos 20 años, que el tiempo pasa, pero la gente quiere seguir viviendo como adolescente, no es un juicio de mi parte, eso aprecio.

“El personaje de Emma tiene esta parte, de cómo quizá una presión social la llevó a los extremos, me encanta ver cómo son las familias, porque al entender las familias entiendes a las sociedades. No tratamos de pasar mensajes o educar, solo son inquietudes sobre temáticas actuales”, agregó.

TE RECOMENDAMOS: 'Las hijas de abril' tiene grata bienvenida en Cannes

La cinta cuenta con la actuación de Emma Suárez, quien estuvo bajo las órdenes de Pedro Almodóvar en Julieta. La española recordó que de inicio se negó a interpretar este personaje, pero luego de investigar al mexicano aceptó: “Era importante saber quién estaba detrás de la película, cuando conocí a Michel me di cuenta que no era un descerebrado y no me quedó más remedio que implicarme, de seguir mi instinto y haber hecho a Abril”.

También en la pantalla chica

Michel Franco desarrolla una serie de televisión en la que Eugenio Derbez tiene una participación especial: “Es una serie de comedia en el que actúan Derbez y Pedro Damián, son actores muy talentosos, y Derbez me enseñó mucho sobre comedia, antes de Daniel y Ana mi primer guión era una comedia. Mis directores favoritos: Buñuel, Woody Allen, Ingmar Bergman, (Rainer Werner) Fassbinder, hacían ambos géneros y me parece interesante tener esa versatilidad.

“La televisión me gusta para hacer comedia, creo que me puedo relajar y buscar la comedia de forma ligera, tal vez el cine me lo tomo demasiado en serio todavía, no sé si estoy listo para hacer comedia en cine, del mismo modo que no me interesa hacer drama para televisión, porque creo que quedan igual que telenovelas, aunque sean House of Cards y esas cosas no dejan de ser unas telenovelas que no me interesan”.

RMR