Adele visitó a bomberos que combatieron incendio en Londres

Adele visitó y tomó el té con los bomberos que combaten el devastador incendio en Londres, donde se cree que murieron 79 personas.

El departamento de bomberos de Londres difundió en Twitter fotografías en las que se ve a la cantante posando con los bomberos ante un camión en el parque de Chelsea.

Adele se tomó una taza de té con los bomberos y les dio las gracias por sus esfuerzos combatiendo el incendio en la Grenfell Tower de 24 pisos.

"Nos sentimos muy honrados por el apoyo de todo el mundo", tuiteó la Brigada de Bomberos de Londres.

Londres se ha volcado con los bomberos, expresando asombro y apoyo tras el incendio.

Las llamas consumieron el edificio en menos de una hora en la madrugada del 14 de junio, atrapando a muchos residentes. Los bomberos intentaron salvar a tanta gente como pudieron.

