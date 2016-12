“El humor va al sentimiento, por eso trasciende”: Mauricio Herrera

México

Aunque Concierto miedo, el espectáculo que ha presentado por varias décadas, es su principal carta de presentación; Mauricio Herrera se ha consagrado en el terreno del humor, gracias, según él, “a la preparación” con que ha dotado la virtud que dice que posee y heredó de sus padres. De ahí que el también actor tiene la autoridad para hablar del género y del gremio al que pertenece, el cual, destaca, se ha quedado “sin plataformas” y actualmente vive un mal entendido, en relación al manejo de lo que se conoce como stand up.

La comedia ha sido su compañera por años, así como el espectáculo "Concierto miedo", con el que ha ganado prestigio y conquistado premios, ¿hay nervios cada que lo vuelve a presentar?

En Concierto miedo hago a un pianista y yo no estoy dedicado al piano, y hace poco me di cuenta que me siento y ya se me atoran los dedos; y en el show lo que toco son parte de conciertos; entonces ese es el único temor que tengo, porque por lo demás toda mi vida me he dedicado a estar en un escenario, así que no me preocupo por lo que voy a decir a la hora de presentar el espectáculo.

¿Cómo se logra eso después de tantos años y ante tanta evolución?

Un humorista como soy yo, creo que debe su permanencia a muchos factores, pero en especial a la preparación. Yo, por ejemplo, soy arquitecto, entonces yo estudié en la universidad hasta el último año de Arquitectura. Por ello, tu cultura, tu capacidad y tus conocimientos son muchísimos más que otro tipo de gente que pudo haberse quedado en la primaria o en la secundaria.

Entonces, una gente que tiene cierto nivel de preparación empieza a ser un poquito más alto; el tipo de humor va un poquito más elevado, con más cuidado, a otra altura, en cada acción que presentas.

El humorismo que yo manejo, aparte de haberme preparado toda la vida, porque yo soy un admirador ferviente de los grandes cómicos que no hablaban, y que con pura situación cómica te hacían reír, es un más rico por esos detalles.

¿Hay diferentes tipos de comedia?

Sí, hay comedia de situación, que es la que hace que lo que está pasando físicamente sea lo que te hace reír; y hay comedia que lo que estás hablando es lo que te provoca la risa; pero también está la que conjunta lo que hablas con lo que pasa para hacerte reír; hay muchos tipo de comedia, hay mucho humor.

Los seres humanos tenemos el lóbulo izquierdo y el derecho, uno va al sentimiento y otro a la razón, los que van a la razón son los chistes que los oyes y razonas y ya se acabaron; y el humorismo va al sentimiento y al corazón; y lo que dices trasciende, porque el humor no puede quedarse en la pura risa, es algo profundo que se te va a quedar.

Ha habido gente que me dice: ´Ay ese chiste usted lo dijo hace mucho’, porque es el humor que se queda, que trasciende, que lleva una carga especial, que no es un simple chiste. Y conste que no tengo nada contra los cuenta chistes, que ahora hasta están en el teléfono; y no es que estén mal, pero son situaciones que no se van a quedar, que no tienen fondo; aunque todo tiene su complejidad.

De hecho, yo respeto muchísimo a la gente que cuenta chistes, porque tiene capacidad lingüística e intelectual para hacerle sentir a la gente el chiste, acción que no todos tienen. Ahora también tengo que decirlo, que es más fácil sacar una lista de chistes, aprendértelos y ya. Lo cual no es algo que yo haga.

Yo hago humor, escribo cosas para que la gente se ría a través de lo que hago, como mi espectáculo de Concierto miedo, que es un show basado en situaciones, donde yo cuento la historia de músicos como Beethoven, a través de un personaje Franz Beckenbauer; y tocó instrumentos…es todo un show”.

Con ese espectáculo ya tiene muchos años, ¿no es así?

Sí, y me han dicho muchas cosas, como que mi humor es para gente de arriba, lo cual no es cierto porque esa producción la he presentado en diversos escenarios y en todos la disfrutan por igual; le he llevado a voceadores, a la Lotería Nacional y a todos les gusta.

Creo que la clave de ese espectáculo es que es el humor que siempre he manejado y por eso no tiene fecha de caducidad, por eso lo puedo seguir presentando.

¿"Concierto miedo", es su gran clásico?

Sí, y he sido flojo, porque ese espectáculo lo he presentado por muchos años, aunque ya escribí otras cosas, La música y la comedia a través de la XEW es toda una historia de los cantantes que casi eran operísticos y tenían grandes voces y estilos, por eso trascendieron e hicieron toda una época.

Es un espectáculo que comparto con Loana (su esposa), porque ella hace las voces de las mujeres, como Amparo Montes, y yo la de los hombres.

¿Dónde lo ha presentado?

Lo presenté para los laboratorios, al igual que Concierto miedo, lo que pasa es que hasta las fiestas de fin de año de los laboratorios y de muchas empresas también se acabaron.

Yo antes en este mes hacia unos 12 o 14 y shows , y me daba el lujo de decir tengo la fecha apartada, pero ahora ya no queda nada de eso.

¿En qué momento supo que quería hacer comedia?

Mi papá era humorista nato, y yo desde niño lo veía hacer humor; mi mamá era una persona que cantaba y tocaba el piano; entonces como que había cierta musicalidad en mi vida desde chico y siempre he tenido ese ingenio, que no puedo presumir de él porque son cosas que te da el creador, el Dios que tú quieras poner.

Lo importante es que te sigas preparando para mejorar lo que tienes. Yo me he preparado musicalmente con el piano, la guitarra, la hoja, el serrucho, toco como si fuera orquesta, hago imitaciones como el Pato Donald, hago muchísimas cosas en el escenario; en realidad hago el trabajo que hace un enterteinment, que es lo que soy yo.

En Estados Unidos se llama enterteinment, como lo era Sammy Davis, y muchos grandes que cantaban y tocaban y hacían chistes, aquí en México el único que existía de ese tipo era Raúl Vale y yo, porque generalmente los otros son gente que cuenta chistes, pero no baila, no canta.

Hablaba de la falta de escenarios para los humoristas, ¿qué paso?

Yo viví los grandes cabarets, donde se presentaban las grandes vedettes que cantaban y tenían unos cuerpos preciosos, un ballet y un cómico, pero eso ya no existe. Sergio Gabriel está tratando de rescatar esa tradición en el Lunario, esa idea que le dicen Cabaret Lunario, lo cual es muy bueno para recuperar toda una tradición.

Me preguntabas por qué ya no existe, pues yo creo que la televisión mató la comedia… la barra de comedia era una gran plataforma para todos los grandes cómicos que existen, como Adrián Uribe y Omar Chaparro, pero ahí se quedó.

Aunque después entró otra plataforma que no puede estar en tele, es el stand up, mal entendido, y digo mal entendido porque es más o menos lo que trató de hacer Adal Ramones en Otro rollo; un cuate que empieza a hablar de sí mismo y se burla de sí… y puedes contar toda una historia, anécdotas de su vida, de lo que le pasa, y no historias corrientes y llenas de vulgaridad, como lo están haciendo ahora en el, insisto, mal llamado stand up.

Lo cual me parece que está muy mal porque están mal informando a la gente y formando a un público que va a crecer pensando que eso es comedia, y eso no es comedia.