¿Hugh Jackman por fin usará el traje original de Wolverine?

Hugh Jackman está a punto de cumplir el sueño de los máximos fans del personaje Wolverine: verlo con el clásico vestuario del cómic.

El famoso actor que dio vida a Wolverine en los filmes de Marvel, compartió una fotografía en la que mandó un mensaje para sus fans.

"Tal vez finalmente voy a usar el traje azul con amarillo para mi disfraz de Halloween", escribió Jackman en su cuenta de Twitter.

Al instante los comentarios no se hicieron esperar por parte de sus seguidores, quienes lo animaron a que vistiera como siempre lo quisieron ver.

Aquí te dejamos la imagen.



Just maybe I will finally wear blue and yellow spandex for my #halloweencostume#tootallpic.twitter.com/0IwL6GoHzZ