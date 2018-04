Hugh Jackman dedica emotivo mensaje a su esposa.

Hugh Jackman dedicó unos minutos de su tiempo para escribirle un mensaje a su esposa Deborra-Lee Furness.

"Creo que en la vida necesitamos ver y verdaderamente ser vistos por las personas más importantes de nuestras vidas", escribió en un inicio el actor.

TE RECOMENDAMOS: Así reaccionó Hugh Jackman al no ganar en los Globos de Oro

Después recordó todos los años que han estado juntos desde el comienzo de su relación.

"DEB, desde el primer día, tuvimos eso. 22 años después... sólo se profundiza. Tú y los niños son el mejor regalo que jamás recibiré. Te amo un millón de veces en todo el mundo", fue el emotivo mensaje que dedicó el actor.

El actor de cintas como Logan, Los miserables y El gran showman acompañó su publicación con una fotografía.



I believe in life we need to see and truly be seen by the most important people in our lives. Deb, from day one, we had that. 22 years later ... it only gets deeper. You and the kids are the greatest gift I will ever receive. I love you a gazillion times around the world. pic.twitter.com/VsoDq4HxDw