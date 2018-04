Estos son los horarios del Pa'l Norte 2018

Este fin de semana llegará la séptima edición del Pal Norte 2018, que se celebrará en Monterrey y donde se esperan las actuaciones estelares de Muse, Zoé, Natalia Lafourcade,. Molotov, Justice, Gryffin y más.

Decenas de artistas y bandas ofrecerán lo mejor de su repertorio musical durante dos días.

TE RECOMENDAMOS: Muse y Justice encabezan cartel del Pa'l Norte 2018

Es por eso que para que no te pierdas de tus cantantes favoritos, aquí te dejamos los horarios por día.

Otras de las estrellas más esperadas son: Sebastián Yatra, Fobia, Franz Ferdinand, Ghetto Kids, entre otros.

Este viernes, será Rey Pila quien de comienzo al festival en el esencario "Tecate Light" en punto de las 15:55 horas.

El sábado, CHDKF dará inicio al festival en el escenario "Tecate Original" mientras que las últimas bandas se presentarán a las 2:00 am.

HEY MEXICO. WE CANT WAIT TO PLAY FOR YOU 💃🏽 @PalNorteOficialpic.twitter.com/rFA5q1UtCt