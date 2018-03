En Hollywood muchos se ponen el lacito pero no trabajan con mujeres: Coixet.

Nueva York

La directora española Isabel Coixet cree que en Hollywood hay estrellas que "hablan mucho, se ponen el lacito y visten de negro" pero luego no trabajan con directoras, y por eso anima a "predicar con el ejemplo" como hace ella, que tiene una productora donde la presencia femenina es apabullante.

En una entrevista, Coixet aplaudió la cláusula de diversidad que propuso en la gala de los Oscar la actriz Frances McDormand, protagonista de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, y que garantizaría por contrato que un mínimo del reparto y el equipo sean mujeres o representantes de minorías.

Sin embargo, la cineasta sostiene que, tras echar un ojo a la filmografía de McDormand, ha visto que "solo ha participado en una cinta dirigida por una mujer", y que otras actrices "que están siendo muy vocales" contra el machismo, como Reese Whiterspoon, acaban produciendo series "escritas y guionizadas por hombres".

La directora catalana presentó en el Instituto Cervantes de Nueva York su cinta La librería, que se coronó como mejor película en los Goya y que llegará a las salas estadunidenses en otoño.

En la última gala de los Goya, Coixet propuso a varias mujeres del cine presentarse en la alfombra roja en pijama, pero la idea no convenció a casi ninguna de sus colegas. "A mí todo esto de las ceremonias me aburre mucho (...). Así que pensé, si hay que reivindicar, hagamos algo divertido y que te haga pensar en esta servidumbre de actrices convertidas en modelos y pasadoras de joyas, zapatos y vestidos", dijo.

Coixet secunda hoy la huelga de mujeres, pero confesó haber llegado a la lucha feminista "muy cansada" porque se ha pasado su carrera "gritando" para que la tomen en serio como a los hombres.

"Ahora ya tengo que gritar menos, pero al principio estaba claro que hacía falta, porque si decías las cosas de una manera normal no te hacían ni puto caso, y es por eso que yo he llegado a esta lucha muy cansada, porque he tenido que gritar mucho", afirmó.

Coixet considera que aún hoy le hacen "sobre demostrar" su talento, y le exigen explicaciones sobre sus decisiones como directora que a un hombre no se le pedirían. "A veces te hacen que sobre expliques las cosas. 'Oiga, ¡yo austed no le tengo que explicar nada!' Yo ya he hecho trece películas, voy por la número catorce, y ahora tener que justificarlo que hago me parece un auténtico coñazo", declaró.

La directora de La vida secreta de las palabras siempre ha rehuido de la etiqueta de "cine de mujeres", pero admite que ha acabado entendiendo que ellas tienen una mirada singular, y que, por ejemplo, en sus cintas los personajes se hacen la cama, algo que nunca pasa en las que dirigen hombres.

"Si ves las películas de pioneras como Chantal Akerman o Claire Denis, ves que hay una presencia de la vida cotidiana completamente diferente a las películas dirigidas por hombres", apuntó.

Coixet está embarcada en un nuevo proyecto, un telefilme que se distribuirá por Netflix y en salas, y que abordará una historia de amor real, la de Elisa y Marcela, dos maestras gallegas que se casaron por la iglesia en 1901, engañando al cura y desafiando a todo un pueblo.

La historia tiene algunas lagunas, y se desconoce cómo acabó su romance, algo que a Coixet le "fascina", ya que le ha permitido elaborar un guión inspirándose en la hemeroteca pero inventándose muchas otros elementos.

"Me fascina sobre todo lo que no sabemos de su historia, porque aunque existe una huella documental, hay muy pocos testimonios que entendiesen que es lo que estas mujeres sentían (...) y cómo por un tiempo llegaron a estar convencidas de que podían engañar a tanta gente, siendo unas tipas tan inteligentes", confesó la directora.

Coixet se convirtió recientemente en la mujer con más Goya de la historia, tras imponerse con La Librería a Estiu 1993, una película que le gustó "mucho" porque "es una historia real que respira verdad". También reconoció que admita a Los Javis, la pareja de jóvenes directores formada por Javier Calvo y Javier Ambrossio, y a su serie Paquita Salas, y está segura de que "tienen mucho recorrido y muchas cosas que decir".









