Hollywood está tomado por mexicanos: Paul Schrader.

Ciudad de México

La huella de los cineastas mexicanos en Hollywood es permanente, considera Paul Schrader (escritor de Taxi Driver, La última tentación de Cristo y Toro salvaje); y es que durante los últimos años es un grupo de realizadores de este país el que domina la llamada meca del cine con sus historias y aportaciones a la industria.

"Es obvio que Hollywood está tomado por los cineastas mexicanos y los directores son buenos, la idea de ser mexicano y a su vez directores internacionales con un equipo de ensueño es único, este equipo es el que hoy domina el cine", comentó Paul Schrader, quien fue homenajeado por el Festival Internacional de Cine de Los Cabos.

TE RECOMENDAMOS: Nicole Kidman será reconocida en Los Cabos

"El que exista este equipo no es algo nuevo, pero es algo que se extenderá, verdaderamente estoy cegado por ellos, por el trabajo que hace Rodrigo (Prieto, quien trabajó la fotografía de El lobo de Wall Street) y qué decir de los tres directores estrella, porque al menos hay tres", agregó.

Paul, no tiene relación directa con cineastas mexicanos, pero aparecer como guionista de El jesuita, cinta de Alfonso Pineda Ulloa que contó con las actuaciones de Tim Roth y Ron Perlman, "yo quería venir a filmar a México y quería que Oscar Isaac tuviera el papel principal, pero la compañía retrasó el proyecto por un par de años.

"Después decidieron que el guion se hiciera con un director mexicano y desafortunadamente no estuve ahí, porque además nunca se lanzó, pero pienso que el proyecto quedó bien, con un director mexicano y varios actores mexicanos, pero la verdad es que no he visto ese filme", agregó el escritor.

Schrader recibió una distinción de manos de Michel Franco y a nombre del Festival Internacional de Cine de los Cabos, "es gratificante, particularmente no soy de las personas que buscan trofeos o premios, es una buena manera de ser humilde, pero si alguien me lo ofrece no diré que no, al final a la gente le gusta tu trabajo".

"A veces pienso que los premios son una locura, hay toda una locura alrededor del Oscar, cuando vez que galardonan a alguien como Mejor Actor o Mejor Actriz y que hay mucha gente buena que no los tiene, te das cuenta que a veces deberían existir mejores criterios para entregar los premios", agregó.

Recuadro

Paul Schrader agradece la carrera que formó a lo largo de los años, "he tenido una carrera única con el don de hacer lo que antes nadie había hecho, unas veces funciona y otras no, pero sigo mi voz, no tengo un gran ego, nuca me he sentido humillado, aún en tiempos difíciles sigo adelante".





DAPR