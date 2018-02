Hijo de Gustavo Cerati: Soy gay y soy feliz.

Ciudad de México

Benito Cerati, hijo del fallecido músico argentino Gustavo Cerati, se pronunció en Twitter como feminista y defensor de la igualdad de género. Asimismo, el joven de 24 años hizo público que es gay, orientación sobre la que se dijo feliz.

"Hola. Soy Benito Cerati. Músico. Creador del proyecto @_Zerokill, dos discos y un tercero en el camino. Soy feminista y lucho por la igualdad de género e inclusión de minorías. Soy gay y soy feliz", escribió Benito en la red social, donde hasta el momento su mensaje acumula más de 3 mil 300 likes.

TE RECOMENDAMOS:

Hola. Soy Benito Cerati. Músico. Creador del proyecto @_Zerokill , dos discos y un tercero en el camino. Soy feminista y lucho x la igualdad de género e inclusión de minorías. Soy gay y soy feliz. — benito cerati (@Vanity_Sexx) 31 de enero de 2018





Luego de lanzar el tuit, el joven criticó el uso del verbo "confesar", con el que algunos de sus seguidores comenzaron a referirse al mensaje en el que dijo ser gay.

"No estoy confesando nada", escribió. "Quien soy lo expreso hace años, evolucionando, sí. Pero no estoy confesando nada. Ser como soy no es un pecado ni está mal. Basta de usar la palabra confesión con la sexualidad".

No estoy confesando nada. Quien soy lo expreso hace años, evolucionando, sí. Pero no estoy confesando nada. Ser como soy no es un pecado ni está mal. Basta de usar la palabra confesión con la sexualidad. — benito cerati (@Vanity_Sexx) 1 de febrero de 2018





Benito también respondió a las críticas que recibió por su orientación sexual. "Después preguntan por qué salimos a decirlo. Machismo de mierda", agregó en Twitter,

Después preguntan por qué salimos a decirlo. machismo de mierda. — benito cerati (@Vanity_Sexx) 1 de febrero de 2018





Aunque también lanzó mensajes sobre feminismo y derechos de las mujeres, el joven subrayó que en esa lucha no intenta ser el hombre que abandera el movimiento.

Espero que cuando piensen en los derechos de las mujeres, también piensen en las mujeres que no son blancas. — benito cerati (@Vanity_Sexx) 1 de febrero de 2018

Espero que cuando piensen en los derechos de las mujeres, también piensen en las mujeres que no son clase media/alta, en las que alzarían la voz si pudieran pero por alguna razón no se les permite. — benito cerati (@Vanity_Sexx) 1 de febrero de 2018

Espero que cuando piensen en los derechos de las mujeres, también piensen en las que nacieron en el cuerpo equivocado pero son igual de mujeres que las que sí son cis. — benito cerati (@Vanity_Sexx) 1 de febrero de 2018

Y espero que cuando piensen en los derechos de las mujeres, también piensen en las que no se conforman con lo que socialmente es “femenino” y correcto y hacen de su vida y su cuerpo lo que se les DA LA GANA. — benito cerati (@Vanity_Sexx) 1 de febrero de 2018

Y espero que cuando piensen en los derechos de las mujeres, también piensen en las que son mujeres porque se identifican de esa forma, aún sin tener la genetica “asociada” a una mujer. — benito cerati (@Vanity_Sexx) 1 de febrero de 2018

Me informan que hay notas sobre mis tweets y estoy saliendo en programas. Me parece super que se hable de igualdad de derechos en todo aspecto. En el caso del feminismo, las que realmente tienen el lugar son las mujeres. Vengo a acompañar a ayudar. — benito cerati (@Vanity_Sexx) 1 de febrero de 2018

No a ser ‘el hombre q abandera el feminismo’. Eso sería contradictorio. Esto es sobre ellas y sus derechos. Escúchenlas a ellas. — benito cerati (@Vanity_Sexx) 1 de febrero de 2018





Hijo del músico argentino y la ex modelo y artista chilena Cecilia Amenábar, Benito inspiró a su padre para componer el tema Te llevo para que me lleves, primer sencillo de Amor amarillo, su primer álbum como solista.

Tras formar parte de las bandas Entre-Paréntesis y Blank Tiger, en 2016 firmó con Sony para su proyecto Zero Kill.





ehh