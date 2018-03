Hello Kitty llega a los Estudios Universal en Hollywood

Los Ángeles

La icónica muñeca japonesa Hello Kitty llegó hoy a los Estudios Universal de Hollywood, donde tendrá un espacio para la visita de miles de seguidores, reveló hoy ese centro.

Los estudios presentaron una línea exclusiva de productos y golosinas inspirados en películas de Hollywood, a los que se les incluyó la figura de Hello Kitty, como ET, Jaws, Psycho, Jurassic Park, King Kong y Regreso al futuro, entre otros.

La popularidad del personaje japonés rivaliza incluso con la Mickey Mouse, y su presencia aquí será motivo para este tipo de comparaciones. Hello Kitty también hará presentaciones especiales afuera de su tienda en el parque, para beneplácito de sus seguidores.

Con su famoso moño rojo, el fenómeno mundial Hello Kitty se une a Universal Studios Hollywood como la estrella de una nueva tienda en el parque, llamada Animation Studio.

De esta manera, los reflectores iluminan a Hello Kitty y sus amigos al estilo de Hollywood, incluidos My Melody, Keroppi y Chococat, y los hace brillar como estrellas de una selección de mercancía exclusiva para el parque, que incluye accesorios, ropa, papelería, recuerdos de colección y golosinas.

En el sitio aparece una enorme muñeca de Hello Kitty con un vestido plisado rojo, adornado con tiras de película, e incluso hay una pantalla Hello Kitty Build-a-Bow, donde los invitados pueden diseñar su propio arco.

La tienda de animación de Universal Studios está abierta ahora con acceso incluido en su entrada al parque.

La tienda de animación Studio se encuentra en el corazón de Universal Studios Hollywood, en una nueva estructura de seis mil pies cuadrados, que se inspira en la arquitectura renacentista de la Misión de California, que recuerda la época dorada de Hollywood en la década de 1930.

Al fusionar el estilo con extravagancia, el entorno minorista entrelaza ágiles personajes animados en la estructura del diseño arquitectónico español, desde los detalles de madera hasta el estuco, el hierro forjado y las baldosas pintadas.

Con su lazo rojo característico, el fenómeno pop global Hello Kitty se une a Universal Studios Hollywood y se instala en The Entertainment Capital of L.A., en la nueva y abierta tienda de animación del parque temático.

