Heath Ledger: 10 cintas a 10 años de su muerte

Si hoy le preguntaran a los seguidores del actor Heath Ledger por qué están tan serios, seguramente responderían que por el décimo aniversario de la muerte de quien es quizá el más memorable Guasón de la historia.

El australiano, quien de manera póstuma ganó el Oscar por su interpretación del archienemigo del Hombre Murciélago en Batman: el caballero de la noche, murió un día como hoy, pero de 2008, a los 29 años.



Aunque este personaje y su famosa frase ¿por qué tan serio? (why so serious?) son las más recordadas, Ledger tuvo otras actuaciones entrañables en el cine y aquí te las recordamos.

1. Secreto en la montaña (2005)

2. 10 cosas que odio de ti (1999)

3. Corazón de Caballero (2001)

4. Casanova (2005)

5. Candy (2006)

6. Mi historia sin mí (2007)

7. El patriota (2010)

8. El imaginario mundo del Doctor Parnassus (2009)

9. Lords of Dogtown (2005)

10. Batman: el caballero de la noche (2008)

DAPR