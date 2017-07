HBO GO "se cae" el día del estreno de Game of Thrones

Ciudad de México

El día del estreno de la séptima temporada de Game of Thrones, el servicio de streaming de HBO GO no permite suscribirse al mes de prueba gratuito, reportan usuarios en redes sociales.

Los seguidores de la serie reportaron que al intentar suscribirse el servicio muestra un error que no les permite acceder al contenido.

“Error, Server returns with an non accepted status code”, se lee cuando intentas suscribirte.

TE RECOMENDAMOS: ¿Por qué Game Of Thrones no está disponible en Netflix?

Hasta el momento ninguna de las cuentas oficiales de HBO ha informado las causas.

La nueva temporada de Game Of Thrones se estrenará de manera simultánea a través del canal de paga HBO así como en su servicio de streaming a las 20:03 horas (ciudad de México).

Dicha serie contará solamente con siete episodios en lugar de 10 como habitualmente fue con las temporadas pasadas.

Contratar el mes de prueba de HBO GO es la mejor idea para ver #GameOfThrones seguro que a nadie se le ocu... pic.twitter.com/EJFkp86gcW

— Uriel Infante (@Uriel_I7) 16 de julio de 2017



Al servicio de HBO Go en estos momentos: pic.twitter.com/ejyUHcYWHe

— Monnie Darko (@LunaWeasley98) 16 de julio de 2017



DAPR