Obama condena a Weinstein por actos de abuso sexual

Washington

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama condenó el historial de abusos sexuales por parte del poderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein, y dijo que "cualquier hombre que humilla y degrada a las mujeres de ese modo tiene que ser condenado y responsabilizado, sin importar su riqueza o estatus".



Obama, cuya campaña recaudó fondos en Hollywood gracias al productor, celebró en un comunicado "el coraje de las mujeres que se han atrevido a contar estas historias dolorosas".



"Y todos necesitamos construir una cultura, incluyendo el empoderamiento de nuestras chicas y la enseñanza en la decencia y el respeto a nuestros hijos, para que podamos hacer que este comportamiento sea menos frecuente en el futuro", agregó.

Las palabras de Obama, se suman a las de la ex candidata presidencial Hillary Clinton, que se declaró "sorprendida y conmocionada" por las revelaciones sobre el importante contribuyente del Partido Demócrata y zanjó que su comportamiento "no puede ser tolerado".



El currículum de acosos de Weinstein no ha hecho más que engrosar en los últimos días, con nuevas alegaciones de actrices como Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie o Asia Argento y que se remontan a casi dos décadas atrás.



Al cofundador de Miramax y The Weinstein Company se le suman ahora las historias de avances no deseados de las estadunidenses Paltrowy Jolie, publicados por The New York Times, e incluso de tres supuestas violaciones, una de ellas expuesta por la italiana Asia Argento en un reportaje de la revista The New Yorker.



Según la investigación de diez meses de The New Yorker, trece mujeres acusan de acoso o abuso sexual a Weinstein desde la década de los 90 hasta 2015 con historias que sobreponen a las que destapó The New York Times el pasado jueves.



Los casos más graves, de violaciones, son tres, entre ellos el de Argento y el de la antigua aspirante a actriz Lucia Evans, mientras que hay cuatro de tocamientos no deseados que se pueden considerar abuso y otros de exhibicionismo.



Asimismo, dieciséis antiguos y actuales empleados del productor afirmaron haber sido testigos o tener conocimiento de "avances sexuales no deseados" o tocamientos en eventos profesionales o en el lugar de trabajo hacia actrices o modelos jóvenes, a las que convocaba con "pretextos flojos".

JOS