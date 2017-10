'The Hollywood Reporter' dedica portada al escándalo de Harvey Weinstein

Ciudad de México

Harvey Weinstein acapara la portada de la nueva edición de la revista The Hollywood Reporter, que muestra una imagen demacrada del productor y con unos filosos dientes, propios de un depredador.

La publicación titula a la portada Harassment in Hollywood Exposed ("Acoso en Hollywood expuesto"), en relación a la cobertura que ha recibido el escándalo de acoso sexual, desde que The New York Times publicó el 5 de octubre un artículo en el que actrices acusan al productor de acoso sexual.

Ayer, el productor renunció a su asiento en el consejo de administración de su empresa, The Weinstein Company, que ya lo había despedido anteriormente, el 8 de octubre.

Desde que el caso fue difundido por la prensa, numerosas celebridades han condenados la conducta de Weinstein, además de impulsar el hashtag #MeToo, luego de que la actriz Alyssa Milano propusiera que toda mujer víctima de acoso compartiera su experiencia bajo esta etiqueta en redes sociales.

Asimismo, la actriz Rose McGowan, la productora Isa Hackett e incluso la cantante Björk han denunciado acoso por parte de otros hombres, como el jefe de Amazon Studios, Roy Price, o el cineasta Lars von Trier.

Price ya renuncio a Amazon, mientras que el director danés negó las acusaciones de la intérprete.

THR cover: Harvey Weinstein and the shame of harassment in Hollywood https://t.co/iQBmH2T6q1pic.twitter.com/kse8FbbcJK — Hollywood Reporter (@THR) 18 de octubre de 2017





