Harry Potter llega este fin de semana a Guadalajara

Guadalajara

El fantástico mundo de Harry Potter celebrará dos décadas de existencia y en Guadalajara ya se cosecha un gran evento para revivir las entrañables historias que envolvieron a toda una generación; se trata del Festival Magia y Hechicería, el cual se llevará a cabo los próximos 18 y 19 de noviembre en las instalaciones de Calle 2.

Este festival es un concepto pensado con la intención de alejar al público tapatío del mundo real para transportarlo al maravilloso universo del popular mago británico con actividades temáticas como clases de pociones o de herbolaria, recreación de escenografías como Azkaban e imperdibles conferencias impartidas por los responsables de dar voz latina a los personajes de la saga.

Víctor Ugarte, quien prestó voz al emblemático Harry Potter, acudirá a este festival para ofrecer una charla interactiva sobre su participación en las películas. El actor se expresó emocionado por formar parte del primer evento dedicado exclusivamente a esta temática en Jalisco y adelantó en entrevista para ¡hey! algunos detalles sobre su participación.

“Ya he asistido a otros eventos en Guadalajara, pero jamás en algo que hable específicamente de Harry Potter por lo que tengo las expectativas muy altas. Trato de meter en mis platicas el aprendizaje; llevo la lectura para los niños y los invito mediante charlas acompañadas de menciones y anécdotas potterianas, además revelo cosas chuscas que ocurrieron durante las grabaciones y hago diferentes temáticas que involucren a la gente como pasar a una persona a leer algún párrafo de un libro de Harry Potter y al que lea mejor se le hace un obsequio”, detalló.

El actor, quien también se desempeña como ingeniero en electrónica y locución destaca por su más de 37 años de trayectoria en el medio, sin embargo, su historia en el mundo mágico comenzó con El Prisionero de Askaban, película dirigida por el realizador mexicano Alfonso Cuarón. Fue a partir de entonces cuando inició su preparación para encarnar al personaje de Daniel Radcliffe.

“Es muy lindo siempre estar inmerso en este mundo y a Harry lo disfruté muchísimo, es muy especial y a veces es muy difícil desprenderte de personajes como éste. Existe una preparación previa; conocimiento de la voz, memoria auditiva, habilidad para reproducir lo que se escucha, cursos de doblaje, especialidades de actuación en arte dramático” añadió.

Al evento además acudirán Leyla Rangel (voz de Hermione Granger) y Carlos Segundo (voz de Severus Snape), ambos con conferencias que se incluyen a la contextualización del mundo mágico donde el público se podrá sentir libre de soñar, volar y crear. Víctor comenta que es agradable encontrarse con compañeros de trabajo.

“Siempre es grato encontrarme compañeros. Tenemos la fortuna de ser una enorme familia toda la banda de doblaje. Encontrarte a alguien es muy padre compartir el escenario, incluso con algunos tenemos alguna escena en común o algún chascarillo y obviamente hacemos uso de ellos en escenario y fuera de él. Somos buenos compas, Leila es una gran amiga y casi hermana, es muy chida la relación con ella y con Carlos también”.

El también locutor aprovechó la ocasión para revelar su película favorita de la saga, también declara que su encantamiento favorito es Lumos Maxima puesto que siempre quiere transmitir luz a la gente.

“Me gusta cuando se empiezan a poner “más oscuras”, cada una tiene su tinte pero yo creo que en El Cáliz de Fuego es cuando se pone un poquito más tétrica y me encanta, es mi película favorita; cuando me piden mandar algún hechizo, siempre mando Lumos Maxima porque me gusta la luz, creo que es una manera de saludar a la gente y desearles que haya mucha luz en sus vidas, en todo lo que hacen y que siempre esté iluminado”

Concluye con el deseo de que el público tapatío disfrute y viva una experiencia cien por ciento tematizada este fin de semana en el primer Festival de Magia y Hechicería.

“Ojalá disfruten este evento tanto como nosotros disfrutamos estar platicando nuestras anécdotas y hacer partícipe a la gente, con algo que después de tantos años siga tan importante y placentero como cuando se inició” finalizó.

Así lo dijo

“Cuando se trata de llevar el nombre de esta gran saga y fenómeno llamado Harry Potter, siempre uno espera mucha magia y diversión por lo que debe ser un evento familiar muy divertido”, Víctor Ugarte

Para asistir

Festival de Magia y Hechicería

Calle 2

Sábado 12:00 horas a 19:00 horas

Domingo 12:00 horas a 18:00 horas

Los costos de acceso al festival son de $180 para un día y $300 para asistir los dos días.

Más información en: Facebook, Festival de Magia y Hechicería

FestivaldeMagiayHechiceria.com

MC