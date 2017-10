'Happy Death Day' desplaza a 'Blade Runner' en taquilla.

Los Ángeles

La película de terror Happy Death Day ascendió al primer lugar de las salas de cine en Estados Unidos y Canadá este fin de semana, dejando atrás a la secuela de Blade Runner.

De acuerdo con cálculos de los estudios dados a conocer el domingo, Happy Death Day generó en las taquillas norteamericanas 26,5 millones de dólares para Blumhouse y Universal Pictures.

Por su parte, Blade Runner 2049 bajó al segundo sitio en su segunda semana de estreno en 4.058 cines, recaudando solo 15,1 millones de dólares después de un debut decepcionante.

The Foreigner, de Jackie Chan, se estrenó este fin de semana con 12,8 millones en 2.515 salas, colocándose en el tercer lugar de ingresos.

Otros estrenos salieron de la lista de las 10 primeras, entre ellas Marshall, con 3 millones recaudados y Professor Marston and the Wonder Woman, con apenas 737 mil dólares.





DAPR