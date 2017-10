10 canciones para tener un terrorífico Halloween

Ciudad de México

La industria musical ha tomado de Halloween su inspiración para crear algunos éxitos comerciales, los cuales son revividos cada año por las personas para sus celebraciones.



La música de esta temporada incluye en su lírica melodías sobre el diablo hasta canciones sobre los muertos vivientes y cuentos de monstruos bailando toda la noche, éstas son 10 temas que no te puedes perder este día:



1. "Thriller" - Michael Jackson

2. "Ghostbusters" - Ray Parker Jr.

3. "Demons" - Imagine Dragons

4."Dragula" - Rob Zombie

5. "Sympathy for the devil" - The Rolling Stones

6. "The Monster - Eminem

7. "Highway to hell" - AC/DC

8."Disturbia" - Rihanna

9. "A nightmare on my street" - DJ Jazzy Jeff & Fresh Prince

10."(Don't fear) The reaper" - Blue Oyster Cult





