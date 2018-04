Gustavo de Vázquez Sound marcha por la vida.

Ciudad de México

Gustavo Vázquez integrante del trío musical V Sound asegura que no le interesa tener una carrera exitosa sino puede usar esa plataforma para aportar algo positivo a los jóvenes; razón por la que se unió a la séptima marcha por la vida.

"Para mí es muy importante, a mí no me interesa tener una carrera musical; si no puedo compartir lo que pienso y expresarme a favor de causas en las que creo.

TE RECOMENDAMOS: Vázquez Sounds presenta "Invencible"

Llevo 7 años en esto y me he dado cuenta de que lo que más me da satisfacción es expresar mi opinión a favor de algo que es lo que creo como figura pública o líder de opinión pienso mucho en usar mis redes para mostrar y compartir mis ideas", comentó Gustavo Vázquez.

El músico de 19 años originario de Mexicali destacó la importancia que tiene para él la familia: "Como banda siempre hemos querido proyectar el mensaje de lo fundamental que es la familia, y esta marcha es por la familia que siempre está ahí para apoyarte y te mantiene los pies en el suelo".





DAPR