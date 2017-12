¿Guillermo del Toro será el tercer director mexicano en ganar el Oscar?

Los Ángeles

¿Otro Oscar para un director mexicano? Con su cuento de hadas ubicado en la Guerra Fría, The Shape of Water (La forma del agua) Guillermo del Toro podría convertirse en el tercer director mexicano en ganar el Oscar a la mejor dirección, un honor que en años recientes recibieron sus amigos Alfonso Cuarón (en 2014 por Gravity) y Alejandro González Iñárritu (en 2015 y 2016, por Birdman y The Revenant.





>>¿Por qué Del Toro es ya un claro contendiente?

1. The Shape of Water se alzó en agosto con el León de Oro, el máximo premio del Festival de Cine de Venecia.

2. En las últimas semanas encabezó la lista de nominados a los Globos de Oro con siete candidaturas que incluyen mejor película y dirección, actriz, actor y actriz de reparto (para Richard Jenkins y Octavia Spencer) y guion (de Del Toro y Vanessa Taylor).

3. Entre otros reconocimientos, el Instituto de Cine Estadounidense (AFI, por sus siglas en inglés) la nombró película del año.

4. La Asociación de Críticos de Los Ángeles le otorgó a Del Toro el premio a la mejor dirección en un empate con el italiano Luca Guadagnino por Call Me By Your Name, aunque eligió la obra de éste como mejor película.





>>¿De qué se trata The Shape of Water?

Protagonizada por Sally Hawkins como una mujer muda que se enamora de una criatura marina cautiva, es una carta de amor al cine mismo y a las películas de monstruos, un género que combina de manera audaz con el thriller e incluso el musical.

Algunos críticos la califican como la mejor película de Del Toro desde El laberinto del fauno, su épica española de 2006 que sorpresivamente no le dio a México el Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera (el premio entonces fue para La vida de los otros, de Alemania).



Tras recibir su premio en Venecia, Del Toro dijo que la "misión de su vida" ha sido mostrar que es posible que las películas de géneros como la fantasía, la ciencia ficción o el terror posean inteligencia, arte y belleza.

"Este es un hermoso incentivo, un hermoso acto de amor, y me parece que es algo muy necesario", declaró sobre el reconocimiento. "Llegó la hora de que entendamos que no se puede legitimar solo a ciertos géneros".

