Con Pusha T, Gorillaz estrena "Let Me Out"

Gorillaz compartió su nuevo sencillo que llega bajo el título de "Let Me Out".

El tema que formará parte de su nuevo material discográfico Humanz cuenta con la participación del rapero Pusha T y Mavis Staples.

Por lo pronto, los fans de la banda ya pueden disfrutar de algunas canciones como "Saturnz Barz", "We Got the Power", "Ascension", "Andromeda" y éste último "Let Me Out".

El disco completo estará disponible el próximo 28 de abril por lo que aún tendremos que esperar unas cuantas semanas para escuchar sus nuevas producciones.

Aquí te dejamos el tema.



