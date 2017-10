Gonzalo Correa monta su Don Juan Tenorio en Reforma

Ciudad de México

Gonzalo Correa se confunde con los paseantes que son cautivados por los inmensos cráneos que forman la exposición que, con motivo de Día de Muertos, adorna Paseo de la Reforma.

Sin embargo, la recomendación que hace de colocar la escarola a la calaverita de Don Juan Tenorio a Nancy Ramírez, con quien hizo mancuerna para crear las pinturas con la que adornan el cráneo; lo distingue entre los paseantes.

Y de inmediato comparte cómo surgió la idea de montar a Don Juan Tenorio en ese cráneo, que se adorna con las diversas pinturas que ilustran la reconocida historia de Doña Inés.

"Después de 55 años de hacer El Tenorio por primera vez no lo haré porque ya no puedo, mis piernas ya no me dejan, entonces se me ocurrió pintarlo y decorar este cráneo con cada una de las escenas del montaje", dice el actor que camina con dificultad.

Algunos curiosos se acercan al cráneo de Don Juan Tenorio y por ello escuchan que fue a través "de una chica de la funeraria García López, patrocinadora de la exposición, que me convocaron para hacer a Don Juan Tenorio en Reforma".





La obra está casi lista por lo que Correa se enorgullece de explicar cada pintura, incluso de recitar los diálogos originales", mientras familias enteras siguen haciendo pausa frente a tan original calaverita, luego de haber caminado por el corredor de Reforma de La Diana a la glorieta de la Palma, y haberse asombrado con la exposición de los alebrijes o de haber disfrutado del trabajo que hacen cientos de maquillistas en los rostros de los paseantes que piden transformarse en catrinas, catrines y calaveras por cien pesos.

DAPR