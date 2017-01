La ortografía sirve para joder a los niños: Gloria Trevi

Gloria Trevi dijo que las reglas ortográficas "sirven para joder a los niños" y le llovieron críticas en redes sociales.



"Las reglas q puso algun infame! para joder niños como la U enmedio de la E al escribir qUeso! siendo q suena igual q la K q casi ni usamos..", escribió en Twitter.

Tras este mensaje, cientos de personas criticaron a la cantante, quien se defendió argumentando que sentía que hablaba con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

"ja ja chicos! En el tema de la u entre la q y la e siento q hablo con los q votaron x Donal Trump! No dan una buena explicación!", tuiteó.



Los comentarios en repudio a la opinión que tiene la Trevi sobre la ortografía siguieron, y la intérprete insistió en defender su opinión con frases como que cuestionar las reglas es su naturaleza.



yo sostengo lo q digo y me se retractar si me equivoco! pero cuestionar las reglas y q me ataqen x ello...es mi naturaleza!