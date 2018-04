Gilberto Santarosa regresa a México.

Ciudad de México

La Sonora Santanera, Margarita la Diosa de la cumbia, Luis Enrique serán los invitados especiales de Gilberto Santa Rosa en el concierto que ofrecerá el 7 de junio en el Auditorio Nacional con motivo de su gira 40 y contando.

"Ahí vamos a estar cantando todas las canciones, desde las más viejitas hasta las más nuevas, porque estamos celebrando cuarenta años de carrera y que mejor que con grandes artistas y amigos en el escenario", comentó Gilberto Santa Rosa en conferencia de prensa.

TE RECOMENDAMOS: La Sonora Santanera llega con mariachi al Auditorio Nacional

El Caballero de la salsa, quien promociona su nuevo tema "Amor de mis amores" destacó que con cuatro décadas de trayectoria se siente satisfecho , pero indicó no ha dejado de soñar: "uno siempre tiene un sueño un plan, me gustaría formar una orquesta panamericana, sin embargo como ya lo he dicho antes, si ya no pasara nada en mi carrera yo ya estoy bien así estoy feliz con lo que ha ocurrido hasta ahora".

El intérprete costarricense se presentará el 8 de junio en el Teatro Diana de Guadalajara, el 9 de junio en el Country Club de la Ciudad de Puebla, el domingo 10 de junio en el Auditorio Pabellón M en Monterrey, Nuevo León.





DAPR