Por narcocorrido, Jalisco veta a Gerardo Ortiz

Ciudad de México

El gobierno de Jalisco vetó al cantante Gerardo Ortiz y lo declaró persona no grata para el estado debido a su nueva canción "El M", dedicado presuntamente a un capo del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, fiscal general del Estado de Jalisco, mencionó al programa Hoy que "realmente nos sentimos ofendidos los jaliscienses, la autoridad, porque este sujeto hace una canción y promueve a un criminal, al criminal más buscado en el estado y en el país".

El fiscal señaló que investigarán a lugares y a personas que intenten contratarlo para tocar "narcocorridos que dañan a la sociedad".

Presuntamente, la canción está dedicada a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder de la organización delictiva.

Aquí un estracto de la polémica canción.

"Me pidieron de favor que yo le hiciera este corrido

De Michoacán el amigo

De los hechos soy testigo que desde los 14 años

Emprendiera su camino"

"Y me la quisieron voltear

Poco me faltó pa' accionar

Pa' que aprendan a respetar

Aquí yo mando en la ciudad

Nueva Generación

Estado de Jalisco

Pa' los que no les guste

Hay nomás peguen el brinco".

No es la primera vez que Gerardo Ortiz se ve envuelto en un escándalo de este tipo; el año pasado, el cantante fue acusado de apología del delito en su video Fuiste Mía” en el que de manera explícita muestra cómo tortura y mata a su mujer por serle infiel.





DAPR