Murió George Young, mentor de AC/DC

George Young, mentor del grupo de rock AC/DC y hermano de los dos guitarristas que intregran el grupo, murió a los 70 años, informó hoy la banda en su página de internet.

"Con dolor en nuestro corazón, debemos anunciar que nuestro querido hermano y mentor George Young falleció", escribió la reconocida banda de hard rock. "Sin su ayuda y sus consejos no existiría AC/DC", agregó el grupo.

La causa de la muerte no fue dada a conocer a petición de la familia.

George Young era hermano de los dos fundadores de AC/DC, Angus y Malcolm Young. En Australia, se hizo conocido como miembro de la banda de rock de los años 60 The Easybeats. Con su compañero de grupo Harry Vanda escribió los clásicos "Love Is in The Air" y "Friday on My Mind".

El sello discográfico para el que trabajaba, Alberts, lo describió como "pionero" del rock australiano. Young era "un compositor completo, un productor revolucionario, artista, mentor y un extraordinario músico", escribió la discográfica en su página de Facebook.





