George Takei en el ojo del huracán por acoso sexual

George Takei, uno de los íconos de la serie original de Star Trek, acudió el sábado a Twitter para negar que conociera a un actor y modelo que pasaba por momentos difíciles hace décadas y que ahora acusa al actor de acoso sexual en 1981.

"Los hechos que él describe en la década de 1980 simplemente no ocurrieron y no sé por qué los ha denunciado ahora", dijo Takei, de 80 años, en una serie de tuits.

TE RECOMENDAMOS: Cinco mujeres acusan a Louis C.K. de acoso sexual

Scott R. Brunton le dijo a The Hollywood Reporter que tenía 23 años en ese momento, cuando vivía en Hollywood y trabajaba como camarero cuando conoció a Takei en un bar. Dijo que ambos intercambiaron números y que hablaron por teléfono de vez en cuando, cuando Takei invitó a Brunton a cenar, al teatro y luego a su condominio para tomar algo poco después de que Brunton terminó con su pareja.

Dijo que se mareó y que debió haberse "desmayado". Cuando despertó, tenía los pantalones a la altura de los tobillos y Takei lo estaba manoseando. Dijo que se libró y se fue.

The Hollywood Reporter publicó el viernes que habló con cuatro amigos de Brunton que dijeron que les había confiado esa versión sobre Takei hace años.

En su serie de tuits, Takei respondió que por ahora estos señalamientos son una "situación de él dijo/él dijo" y que quienes lo conocen "entienden que los actos no consentidos son tan antitéticos con mis valores y mis prácticas, que la sola idea de que alguien me acuse de esto es personalmente dolorosa".

El caso de Takei es apenas el más reciente de un aluvión de denuncias desatado por un reporte publicado el mes pasado en The New York Times, en el que se alegaba que el magnate de Hollywood, Harvey Weinstein, acosó o abusó sexualmente de varias mujeres.

Desde entonces Weinstein ha sido acusado por decenas de mujeres y es investigado por violación por las autoridades de Nueva York, Los Ángeles y Londres. Otros que enfrentan denuncias de acoso o abuso sexual son el astro de House of Cards Kevin Spacey y el cineasta Brett Ratner.

Más recientemente, la BBC canceló una serie de TV tras las denuncias de violación contra el actor Ed Westwick, la actriz Jenny McCarthy acusó a Steven Seagal de pedirle que se desnudara para él hace 22 años y el nuevo filme de Louis C.K fue descartado apenas una semana de su estreno, al igual que un especial suyo en Netflix.

Te compartimos el tuit que hizo George Takei

The events he describes back in the 1980s simply did not occur, and I do not know why he has claimed them now. I have wracked my brain to ask if I remember Mr. Brunton, and I cannot say I do. /2