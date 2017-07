Murió George Romero, 'padre' del cine zombi moderno.

Ciudad de México

George Romero falleció este día a los 77 años de edad, de acuerdo con el portal Los Angeles Times.

El cineasta es considerado el padre del cine zombi moderno gracias a su película La noche de los Muertos Vivientes que estrenó en 1968.

Romero murió luego de luchar por varios años contra "una agresiva batalla con el cáncer de pulmón", informó dicho portal.

Durante su carrera, el cineasta dirigió otros títulos como El amanecer de los muertos (considerada una de las 50 mejores películas de culto, en 2003), El Día de los muertos, La tierra de los muertos, Diary Of The Dead y Survival Of The Dead”.

El cineasta nació en 1940 en Nueva York y fue hijo de padre cubano y madre lituana.

