Sarah Michelle confunde a George Michael con Boy George

La actriz Sarah Michelle se equivocó en Twitter al lamentar la muerte de Boy George y no la del intérprete británico George Michael.

"¿Realmente me quieres lastimar? Creo que sí, 2016. #RIPBoyGeorge Fui una de tus grandes fans", escribió la actriz estadunidense en la red social, donde más tarde hizo la corrección y se dijo igualmente triste.



"Tan triste cuando recibes la información correcta. #RIPGeorgeMichael. Gracias a todos por corregirme, sigue siendo muy triste", escribió la protagonista de "Buffy, la Cazavampiros".

"Y que quede claro que sí, conozco la diferencia entre Boy George y George Michael. Lo oí mal. Mis intenciones fueron buenas", agregó.



"Esto es por lo que usualmente no comento sobre asuntos públicos, pero todo parecía tan triste en Navidad. Lección aprendida", finalizó la actriz en la red social.

El ícono del pop británico George Michael murió ayer a los 53 años de edad.





Just as sad when you get the correct information- #ripGeorgeMichael thank you to everyone who corrected me- it's still so sad — Sarah Michelle (@SarahMGellar) 25 de diciembre de 2016



And for the record yes I completely know the difference between Boy George and George Michael- I heard incorrectly. My intentions were good — Sarah Michelle (@SarahMGellar) 26 de diciembre de 2016



This is usually why I don't comment on public matters, but it all seemed so sad on Christmas. Lesson learned. — Sarah Michelle (@SarahMGellar) 26 de diciembre de 2016







