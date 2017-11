Gal Gadot está cerca de dejar Mujer Maravilla

Ciudad de México

Gal Gadot está cerca de renunciar a Mujer Maravilla si Warner Bros no despide al director Brett Ratner, quien enfrenta múltiples denuncias de acoso sexual.

La actriz comentó a Page Six que si el director no es despedido, ella no participará más en Mujer Maravilla 2. Un representante de la empresa desmintió que esto fuera verdad, pero mediante el portal, Gal Gadot aseguró que esa es la conidción que pone para seguir con su rol de la heroína de DC Cómics.

ERV