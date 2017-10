Gabriela Rivero ayudará a damnificados por los sismos.

Ciudad de México

Gabriela Rivero, recordada por dar vida a la entrañable maestra "Ximena" en la telenovela "Carrusel", dijo que vivió momentos de angustia y desesperación porque debido a que radica en Miami, cuando se registró el temblor del pasado 19 de septiembre no podía estar aquí para estar con sus familiares y amigos.

"Siempre es muy duro estar fuera de tu país cuando suceden cosas como estas, uno siempre quisiera ayudar y la distancia no te lo permite, entonces en las próximas dos semanas estaré en México para ver en qué puedo ayudar", subrayó Rivero en entrevista.

TE RECOMENDAMOS: Tras sismo, famosos llaman a la unidad a mexicanos

Mientras tanto la actriz, al igual que otros compañeros actores acudió ayer domingo a la Estación de Bomberos #6 Crl. Evodio Alarcón García, donde se han organizado para montar el Centro de Acopio Bomberos6.

La dinámica fue invitar a la ciudadanía a llevar alguna donación en especie como comida enlatada, agua embotellada, papel higiénico, pañales para niños y adultos y medicinas, entre otros artículos de primera necesidad.

El día del sismo, la actriz no estaba en México "sentí horrible, sientes que se te desmorona el corazón, estaba pendiente de las noticias, me preocupaba por la familia, los amigos, pero en realidad, mi dolor era por México y todo lo que le afecte al país me afecta directamente y no había podido venir".

Compartió que días después de lo ocurrido ya tenía planeado un viaje a Los Ángeles, porque su hija Gala ya radica en dicha ciudad.

"Tenía que ayudarla a mudarse de departamento y aproveché para estar dos semanas en México antes de regresar a Miami", aseguró Gaby, quien espera ser útil en estos días en que estará por su país.

TE RECOMENDAMOS: Famosos se unieron al #PartidosDenSuDinero

Adelantó que a partir del próximo 15 de noviembre se retoman las grabaciones de la bioserie de Silvia Pinal, bajo la producción de Carla Estrada, en la que dará vida a Gloria Cantón, la mejor amiga de Pinal.

"Sé que serán 26 capítulos y mi personaje de joven comienza en el capítulo cuatro y yo entro en el seis y desconozco cuántos capítulos haré, pero estoy muy contenta porque ya tenía ganas de regresar a trabajar en mi país", compartió Rivero, cuyas recientes participaciones en la televisión mexicana fueron la bioserie de Joan Sebastian y la telenovela "Lo que la vida me robó".





DAPR