Preparan ópera centrada en Frida Kahlo y Diego Rivera

Ciudad de México

La compañía Forth Worth Opera prepara "The last dream", ópera en español cuyos personajes principales serán los artistas mexicanos Diego Rivera y Frida Kahlo, la cual planea presentar en abril de 2020.

Con esta obra prevén cerrar su ciclo de cuatro años "Noches de ópera", con "obras poderosas que reflejen las diversas culturas de las nuevas audiencias en Estados Unidos", se señaló en un comunicado.

"Se trata de atender a la audiencia de latinos, que somos ya la minoría más grande de Estados Unidos", explica la publirrelacionista de la compañía, Paulina Magdaleno.

"También tiene la intención de celebrar a los artistas, autores, compositores y libretistas latinos, tanto los que nacieron en países de Latinoamérica" como los ya nacidos en territorio estadunidense, abundó.

La historia, elaborada por el escritor cubano-estadunidense Nilo Cruz, se desarrolla alrededor de la celebración del Día de Muertos en México, "en una fecha muy cercana al día en que Diego fallece. Rivera siente que la muerte lo ronda y siente que ya quiere estar con Frida, pero quiere que ella venga por él".

Un tercer personaje importante en esa ópera es La Catrina, con quien Rivera y Kahlo negocian su reencuentro. Al final lo consiguen, pero con una condición: si Frida se queda más de 24 horas en el mundo de los vivos, su dolor y sus recuerdos la acecharán por toda la eternidad.

Magdaleno abundó que esta ópera también se relacionará con el mural "Sueño de una tarde dominical", creado en 1947 por el pintor guanajuatense, y con su polémica frase "Dios no existe".

Nilo Cruz, director de teatro, traductor y dramaturgo creador de la obra "Anna in the tropics" que le valió el premio Pulitzer en 2003 y dos nominaciones al Tony, desarrollará "The last dream" en tres actos.

La música, a su vez, estará a cargo de Gabriela Lena Frank, pianista y compositora peruana-estadunidense que suele incorporar en sus obras el folclor latinoamericano, además de su pasión por la mitología y la poesía.

La Forth Worth Opera ya trabaja en esta presentación, en coproducción con la Ópera de San Diego y las universidades de Texas en Austin y DePauw, Facultad de Artes Liberales, en Indiana.

En ese marco es que anunció que parte del talento creativo de "The last dream" viajará en agosto a México para presentar el proyecto y visitar la Casa Azul, donde vivieron Frida Kahlo y Diego Rivera.









