Foo Fighters ya tiene fecha para lanzar nuevo disco

Los Foo Fighters por fin acaban de revelar el lanzamiento de su noveno disco y sus miles de fans están que 'vuelan'.

Luego de tres años de espera, su nuevo material musical llevará por nombre "Concrete and Gold" y saldrá a la venta el próximo 15 de septiembre.

El disco contará con 11 canciones y los fans ya se pueden registrar para tener una preventa especial.

La noticia cae como cereza en el pastel, ya que este año la mítica banda estará presente en la nueva edición del Corona Capital.

Concrete and Gold. Out 15 Sept.

Pre-order & get priority access to pre-sale tix https://t.co/suKUyMbGTI to find out how. #ConcreteandGoldpic.twitter.com/zWBpHg6tPq