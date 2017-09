Festival Cine de Zúrich tendrá más presencia femenina

Ginebra

El Festival de Cine de Zúrich, que se celebrará del 28 de septiembre al 8 de octubre, mostrará 160 producciones, un abanico que incluye más filmes que nunca de directoras y una selección de cintas españolas y latinoamericanas.

Entre las 160 producciones hay 14 de directores que debutan y 12 estrenos mundiales, entre ellos Shock and Awe del actor, guionista y director estadunidense Rob Reiner, a quien el Festival entregará el premio "Tributo" por toda su obra cinematográfica y proyectará seis de sus filmes en una pequeña retrospectiva.

En la competición internacional se disputarán el premio al mejor filme del Festival 14 trabajos cinematográficos, entre ellos varios latinoamericanos, como la producción argentino-chilena La novia del desierto de Cecilia Atán y Valeria Pivato; Matar a Jesús (Colombia y Argentina) de Laura mora, y Nadie nos mira (Colombia, Argentina, Brasil y EU) de Julia Solomonoff.

En el apartado documental internacional hay dos filmes con presencia latinoamericana y española: A River Below, de Mark Grieco (Colombia y EU), y Al otro lado del muro del catalán Pau Ortiz (España y México).

El Festival de Zúrich dedicará además la sección Ventana a San Sebastián a cuatro películas de España y Latinoamérica que se habrán visto en el certamen español del 22 al 30 de septiembre.

La décima tercera edición del Festival de Zúrich es similar en número de películas a la que propuso en 2016, pero a diferencia de otros años 2017 es "el festival de las mujeres", y no solo por las que caminarán por la alfombra verde como Glenn Close, Alicia Vikander, Claire Foy, Valeria Golino o Emmanuelle Steigner.

Glen Close recibirá este año el Premio Icono por su toda su carrera, por lo que se mostrarán doce películas suyas.

El Festival proyectará 38 filmes de directoras, según dijo el codirector, Karl Spoerri, al anunciar la programación.

"La proporción de mujeres en las tres secciones de competición es incluso más elevada con entre el 35 % y el 40 %", explicó.

Películas como The Wife, Battle of the Sexes, Molly's Game, Daphne, Grace Jones: Bloodlight and Bami, Mama Colonelle, Sarah joue un loup garou y Numéro une dejan claro que las mujeres estarán en el centro de la atención del Festival, ya sea delante o detrás de las cámaras.

Junto a filmes de las directoras Claire Denis o Sophie Fiennes, numerosas producciones incluyen a actrices en papeles protagonistas como Jessica Chastain, Brie Larson, Emma Stone, Nicole Kidman, Isabelle Huppert, Juliette Binoche y Rossy de Palma.

El Festival será inaugurado por la presidenta suiza, Doris Leuthard, y la alcaldesa de Zúrich, Corine Mauch.

Además, el exvicepresidente de EU Al Gore viajará a Zúrich para presentar su documental An Inconvenient Sequel: Truth to Power.

Por lo demás, en Zúrich habrá otra sección Ventana a Hong Kong, dedicada a cuatro "perlas cinematográficas" que exhibió en abril el festival en esa ciudad, y un apartado centrado en filmes húngaros, así como un segmento titulado Border Lines, que muestra películas sobre situaciones límite en el mundo en cuanto a crisis territoriales y sociales, conflictos y derechos humanos.





