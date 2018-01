Justice y Zhu encabezan cartel del Festival Vaivén 2018.

Ciudad de México

La espera terminó y por fin se reveló el cartel del Festival Vaivén 2018.

Justice y Zhu son las principales celebridades que se presentarán en el evento musical donde también estarán OH Wonder, Bob Moses, Claptone, Bakermat, Lemaitre, Caloncho, Youngr, Hello Seahorse, Future Feeling, GRenda, Tayrell, entre muchos otros.

La nueva edición del festival musical se realizará el próximo 28 de abril en Jardines de México, en Morelos.

El boleto para asistir tiene un costo de 869 pesos y podrás disfrutar de varias agrupaciones y artistas musicales.

Aquí te dejamos el line up completo.



¡La espera ha terminado!

Aquí te presentamos el cartel #Vaivén18, nos vemos el 28 de abril.

Asegura tus boletos aquí https://t.co/lAUNjDPziypic.twitter.com/kNz4p1FdXp

