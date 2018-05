Luchar contra el cáncer de mama, mi compromiso: Fernando Carrillo

Ciudad de México

Fernando Carrillo comentó que sumarse a la lucha de cáncer de mama es un compromiso que asumió desde que su mamá falleció tras padecer la enfermedad.

"Estoy comprometido con todo lo que se relaciona con el cáncer. Mi madre falleció por esa enfermedad, entonces cuando me llaman para apoyar la lucha trato de estar siempre", dijo el actor, apenas unos minutos después de que se concluyó la edición 11 de la carrera Huellas Cima.

"Además yo siempre he considerado a México como mi segunda patria, por lo que me parece inaceptable que 16 mujeres mueran al día por cáncer de mama, sobre todo porque es un cáncer que en etapa temprana es totalmente tratable", destacó el venezolano, cuya presencia en el circuito Gandhi Reforma (donde se efectuó la carrera que organiza Fundación Cima de Alejandra de Cima, sobreviviente de ese mal) era comentada por varias corredoras que se percataron de la presencia del actor.

"Entonces, lo que estamos tratando de hacer es educar y de incentivar a las mujeres a que se detecten, que se toquen y podamos bajar la estadística de muerte", dijo al tiempo que algunos corredores se acercaban a la meta.

Respecto a su carrera, comentó: "Estoy en Los Ángeles, es el momento ideal para los latinos".

Sin embargo, destacó que su proyecto en puerta es una serie que él mismo ideó: "Tengo una serie que es musical, en la que finalmente voy a poder combinar la actuación y la música", aseguró.

Aunque destacó que no puede adelantar muchos detalles, compartió el título tentativo y el concepto.

"Se llama Bella pasión. Yo la protagonizo, y el personaje que hago es un profesor de música, de modo que la trama se desarrolla en un conservatorio".

Respecto a la productora que se encargará de la realización, dijo: "Estábamos negociando con Netflix, pero creo que Televisa es la productora ideal para llevarla adelante".

Mientras que en el terreno musical, donde destacó que su nombre es "Fer", comentó que está preparando un tema navideño con el que pretende obtener grandes ganancias para ayudar a damnificados por desastres naturales.

Estoy haciendo una canción de Navidad, se llama "Paremos las guerras en Navidad", es para generar fondos para los países que han sufrido terremotos, huracanes, tornados; la idea del tema es que si hace 30 años con "We Are the World" se generó tanto dinero, pues ahora lo podemos hacer, porque aún hay muchos damnificados en Puerto Rico en México, y hay que ayudarlos, pues el dinero que se recaude con el tema en el que participarían muchos invitados, sería para hacer labor social", dijo el actor, quien convivió con corredoras y sobrevivientes del mal como Esther Ávila y Ramona Martínez.

BAJAR LA ESTADÍSTICA

Emir Pabón fue otro de los que participó en la competencia al correr 5 km.

El músico destacó "la importancia de la autoexploración, porque eso hace la diferencia para que alguien se pueda salvar".

Además el músico, que prepara su presentación en el Auditorio Nacional para el 10 de agosto, admiró el valor de las sobrevivientes del padecimiento.

ES